IT-эксперт рассказал об опасностях развития чат-ботов

Сегодня крупнейшие ИТ-гиганты мира участвуют в напряженной гонке за создание самого удобного, быстрого и умного чат-бота. Об этом заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

»Google – не исключение. Очевидно также что преимущество у тех игроков, у которых база знаний больше, а, следовательно, есть большой объем информации на основе которой можно обучать ИИ. В этом смысле у Google с его многочисленными сервисами есть существенное преимущество», — отметил он.

По его словам, в гонке за инновациями возникает очень важный этический аспект конфиденциальности пользователей.

«Да, возможно новые функции сделают сервисы более персонализированными, но платить за это придется персональными данными, перепиской и иными внутренними файлами. Конечно, сейчас Google, уверяет всех в безопасности новых расширений, но насколько это правда будет так вопрос открытый», — сказал Зыков.

Эксперт подчеркнул, что корпорация уже много раз попадала в скандалы с тайной слежкой за пользователями на YouTube и в других сервисах.

«Будет ли этот раз исключением? Вопрос открытый», — добавил он.

Ранее в Google сообщили, что чат-бот Bard получил возможность сканировать электронную почту Gmail, Google Drive и Google Docs, чтобы помочь человеку найти нужную информацию. Такой подход может вызвать опасение у пользователей по поводу конфиденциальности и использования данных. Однако в Google заверяют, что эта информация не будет доступна сторонним пользователям и не будет использоваться в публичной модели Bard.

РБК Life сообщала, что Google уже попадала в скандалы связанные со слежкой за пользователями и чат-ботом Bard. Так, летом этого года ИТ-гигант обновил свою политику конфиденциальности. Теперь корпорация оставляет за собой право использовать практически весь существующий в интернете контент для обучения своего чат-бота.