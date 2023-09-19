Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

IT-эксперт рассказал об опасностях развития чат-ботов

IT-эксперт: за новые функции чат-ботов придется платить персональными данными

close
100%
Freepik

Сегодня крупнейшие ИТ-гиганты мира участвуют в напряженной гонке за создание самого удобного, быстрого и умного чат-бота. Об этом заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

»Google – не исключение. Очевидно также что преимущество у тех игроков, у которых база знаний больше, а, следовательно, есть большой объем информации на основе которой можно обучать ИИ. В этом смысле у Google с его многочисленными сервисами есть существенное преимущество», — отметил он.

По его словам, в гонке за инновациями возникает очень важный этический аспект конфиденциальности пользователей.

«Да, возможно новые функции сделают сервисы более персонализированными, но платить за это придется персональными данными, перепиской и иными внутренними файлами. Конечно, сейчас Google, уверяет всех в безопасности новых расширений, но насколько это правда будет так вопрос открытый», — сказал Зыков.

Эксперт подчеркнул, что корпорация уже много раз попадала в скандалы с тайной слежкой за пользователями на YouTube и в других сервисах.

«Будет ли этот раз исключением? Вопрос открытый», — добавил он.

Ранее в Google сообщили, что чат-бот Bard получил возможность сканировать электронную почту Gmail, Google Drive и Google Docs, чтобы помочь человеку найти нужную информацию. Такой подход может вызвать опасение у пользователей по поводу конфиденциальности и использования данных. Однако в Google заверяют, что эта информация не будет доступна сторонним пользователям и не будет использоваться в публичной модели Bard.

РБК Life сообщала, что Google уже попадала в скандалы связанные со слежкой за пользователями и чат-ботом Bard. Так, летом этого года ИТ-гигант обновил свою политику конфиденциальности. Теперь корпорация оставляет за собой право использовать практически весь существующий в интернете контент для обучения своего чат-бота.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях