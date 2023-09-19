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В парках Подмосковья зафиксировали рекордное количество посещений

За прошедшую неделю в парках Подмосковья зафиксировано почти 1,7 млн посещений

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mos.ru

С 11 по 17 сентября в парках и лесопарках региона отдохнули порядка 1,7 млн человек, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства региона.

«В наших парках и лесопарках мы создаем все условия для комфортного отдыха. За прошедшую неделю в парках Подмосковья побывали порядка 1,7 млн человек, что на 640 тысяч больше, чем год назад. Рост посещаемости наших природных территорий говорит о том, что отдых там становится все более популярным у горожан, поэтому мы будем продолжать работу по обустройству лесных и парковых пространств», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Самые посещаемые парки с 11 по 17 сентября: «Пехорка» (г.о. Балашиха) – 81 тысяча посещений; Парк Толстого (г.о. Химки) – 60 тысяч посещений; Центральный парк культуры и отдыха (г.о. Пушкинский) – 56 тысяч посещений; Парк Сестрорецкий (г.о. Клин) – 34 тысячи посещений; Парк усадьбы Кривякино (г.о. Воскресенск) – 23 тысячи посещений.

В Министерстве благоустройства отметили, что динамика роста посещаемости говорит об успешности текущих проектов по обновлению и модернизации парков и лесопарков в Подмосковье. В ближайшем будущем планируется расширение инфраструктуры отдыха, введение новых зон для активного времяпровождения и создание образовательных площадок для детей и взрослых.

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