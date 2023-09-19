Полиция оцепила здание кабмина Армении в Ереване

Полиция выставила оцепление у здания кабмина Армении в Ереване, где с требованием оказать поддержку Нагорному Карабаху собрались протестующие, сообщает РИА Новости.

Участники протеста требуют от властей отказаться от признания Карабаха частью Азербайджана, а от премьер-министра Никола Пашиняна — уйти в отставку.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, заявив, что ее целями являются объекты ВС Армении.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что Армения постоянно нарушает договоренности, в частности направляя к границе «в целях провокации» гуманитарные конвои и используя машины Красного Креста якобы в целях контрабанды.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке втянуть Ереван в военный конфликт.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) в свою очередь призвала Азербайджан прекратить боевые действия и начать переговоры.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.