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Спящий на улице бездомный едва не сгорел заживо из-за жестокости прохожего

В Париже мужчина поджег бездомного и остался на месте преступления

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Francois Mori/AP

Мужчина поджег человека на парижской улице, пострадавший получил серьезные ожоги. Об этом сообщает Actu17.

Все произошло 18 сентября в 20-м округе Парижа. Бездомный мужчина сильно обгорел после того, как незнакомец облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Очевидцы обратились за помощью в полицию, сообщив о происходящем неподалеку от станции метро «Порт де Баньоле».

Пострадавшего госпитализировали с ожогами правого плеча и шеи, сейчас его жизни ничего не угрожает. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело, мотивы его поступка выясняются. Мужчину уже взяли под стражу. По данным источника, он совершил поджог и остался на месте преступления.

Ранее мужчина разбил девушке голову о стеклянную стену в ТЦ Новосибирска.

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