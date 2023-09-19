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Россиянам рассказали, почему отдых в бархатный сезон приоритетнее летнего для здоровья

Терапевт Чайкин: отдых в бархатный сезон подойдет для людей с болезнями кожи

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Depositphotos

Отдых на море в бархатный сезон — в сентябре-октябре является более приоритетным для здоровья, чем отпуск в летний период, рассказал RuNews24 врач-терапевт ИНВИТРО-ЮГ Константин Чайкин.

«Это связано с тем, что уменьшается ультрафиолетовый индекс, температура воздуха опускается до комфортных для человека цифр, что снижает риск тепловых ударов и нагрузки на сердечно-сосудистую систему», — пояснил эксперт.

Кроме того, в бархатный сезон температура воды в море все еще остается комфортной для купания, однако, количество отдыхающих уменьшается, продолжил он. Это, по его словам, благоприятно влияет на санитарные условия и снижает частоту кишечных инфекций.

Прежде всего такой отдых стоит рассмотреть пациентам, которые страдают кожными заболеваниями.

«Для этих пациентов ультрафиолетовый индекс является важным фактором, который влияет на нахождение на солнце», — отметил Чайкин.

При этом терапевт отметил, что на отдыхе в этот период также нужно соблюдать меры предосторожности. В частности, высчитывать время активности солнца, находиться в тени, носить головные уборы, использовать солнцезащитный крем и восполнять водный баланс.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин до этого говорил, что с началом учебного года отдых на Черноморском побережье подешевел на 10-15%.

Ранее россияне рассказали, где планируют отдохнуть в бархатный сезон.

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