В Киеве предложили, чтобы заключенные вырабатывали электричество на велогенераторах

Украинский парламентарий Сергей Гривко на своей странице в социальной сети заявил о зарегистрированном в Верховной раде Украины законопроекте, предлагающем заключенным сокращение тюремного срока за счет производства электроэнергии на велогенераторах.

По словам депутата, его «креативный» законопроект заключается в том, чтобы мотивировать 50 тыс. украинских заключенных производить электроэнергию с помощью велогенерационных установок. Таком образом, заключенные смогут сократить свой срок на 30 дней в каждом году.

Гривко считает, что законопроект покажет украинскому обществу «альтернативные пути наполнения энергосистемы страны», и посоветовал использовать для этих целей тренажерные залы.

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