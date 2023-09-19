Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве предложили, чтобы заключенные вырабатывали электричество на велогенераторах

На Украине предложили заключенным вырабатывать электричество на велогенераторах

close
100%
Shutterstock

Украинский парламентарий Сергей Гривко на своей странице в социальной сети заявил о зарегистрированном в Верховной раде Украины законопроекте, предлагающем заключенным сокращение тюремного срока за счет производства электроэнергии на велогенераторах.

По словам депутата, его «креативный» законопроект заключается в том, чтобы мотивировать 50 тыс. украинских заключенных производить электроэнергию с помощью велогенерационных установок. Таком образом, заключенные смогут сократить свой срок на 30 дней в каждом году.

Гривко считает, что законопроект покажет украинскому обществу «альтернативные пути наполнения энергосистемы страны», и посоветовал использовать для этих целей тренажерные залы.

Ранее Олег Соскин, в прошлом занимавший пост советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы, предупредил, что ряд крупных украинских городов рискуют полностью лишиться света и тепла, если конфликт между Москвой и Киевом не завершится в ближайшее время. В непростой ситуации могут оказаться жители Харькова и Днепропетровска. Также отключение электричества угрожает Киеву, Львову, Николаеву и Кривому Рогу.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях