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На трассе во Владивостоке восстановили движение

Во Владивостоке восстановили движение на дороге, где обрушился виадук

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Движение по дороге на выезде из Владивостока, где рабочие разбирали обрушившийся виадук, восстановлено в обоих направлениях. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Приморского края.

«Восстановлено движение на трассе в оба направления», — сказано в сообщении.

18 сентября на выезде из Владивостока обрушился надземный пешеходный переход, из-за чего движение на трассе было перекрыто.

Как отмечал представитель Минтранса Приморья в разговоре с агентством РИА Новости, обрушение, вероятно, произошло из-за грузовика с полуприцепом-самосвалом, который проезжал под виадуком. В прокуратуре указали, что в результате инцидента пострадал водитель грузовика. Уточнялось, что он попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами.

До этого полиция Санкт-Петербурга задержала автомобиль с автоматом Калашникова в салоне. Документов на оружие у водителя не было. О том, кому предназначалось оружие, неизвестно.

Ранее сообщалось, что сотрудник ГИБДД на патрульном автомобиле сбил 14-летнего подростка.

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