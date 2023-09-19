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Мошенники придумали новую схему кражи денег

«Известия»: мошенники придумали новую схему с обновлением счета

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Depositphotos

Как сообщает банк ВТБ, мошенники звонят клиентам различных банков, представляясь сотрудниками, и уведомляют их о подозрительных операциях, которые, якобы, проводятся на их счетах. Для убедительности мошенники могут отправить поддельные документы с логотипом и печатью банка через мессенджеры. Об этом пишет газета »Известия»

Затем злоумышленники предлагают клиентам обновить свои счета и застраховать любую сумму свыше 1 тыс. рублей за счет «резервного фонда банка». В качестве компенсации за неудобства они обещают повышенную процентную ставку по вкладу.

Чтобы активировать счет, мошенники просят клиентов перевести деньги через банкомат. Они убеждают людей, что после обновления реквизитов все их финансовые активы будут восстановлены. На самом деле средства просто переходят в руки злоумышленников.

Ранее в Комарово девушка попросила подругу взять кредит и перевела ее миллионы мошенникам. Аферисты связались с местной жительницей по телефону и представились сотрудниками брокерской компании. По словам собеседника, девушка могла бы приобрести ценные бумаги и таким образом заработать деньги.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.

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