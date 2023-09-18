В Харьковской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

В настоящее время в регионе действует воздушная тревога.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также написал в своем Telegram-канале о взрывах в Харькове.

17 сентября Харьковское подполье сообщало о взрывах на танковом заводе и железной дороге — туда прилетели российские ракеты. Также стало известно о взрывах в Одесской области.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.