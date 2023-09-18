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Россиянин отсудил у авиакомпании компенсацию за ночные кошмары после проблемного полета

Авиакомпания выплатит пассажиру компенсацию за плохие воспоминания о полете

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Вахтовик подал в суд на авиакомпанию после аварийного полета, из-за которого ему снятся кошмары. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам истца, проблемы со сном и тревожностью у него начались после перелета из Магадана в Новосибирск. Самолету экстренно пришлось садиться в Иркутске из-за обледенения борта, впоследствии стало известно и об ошибке экипажа в передаче данных о скорости и преждевременном решении возвращаться в аэропорт вылета.

В результате аварийной посадки у сильно испугавшегося за жизнь пассажира развилось тревожное расстройство. Теперь он вынужден наблюдаться у врача, а появившиеся страхи мешают ему работать привычным вахтовым методом, который предполагает командировки в отдаленные районы страны.

В итоге мужчина обратился в суд, который встал на его сторону, а авиакомпания S7, выполнявшая проблемный рейс, обязана выплатить пострадавшему 20 тыс. руб. за моральный ущерб.

Ранее ярославских перевозчиков оштрафовали на более чем 9 млн рублей.

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