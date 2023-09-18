В Минцифры прояснили статус бумажных документов при наличии цифровых

Минцифры России сообщило в своем Telegram-канале, что удостоверяющие личность документы сохраняют свой статус даже при наличии их цифровых копий.

«Цифровые копии не заменят оригиналы документов», — говорится в сообщении.

В Минцифры пояснили, что существующие бумажные документы сохранят свой статус и их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений.

18 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», который определяет порядок его использования вместо бумажного.

В феврале российский лидер поддержал соответствующую идею на совещании в правительстве. Глава Минцифры Максут Шадаев пояснил, что технология позволит в большинстве случаев использовать смартфон вместо оригинала удостоверения личности. Глава государства подчеркнул, что такие сервисы «в высшей степени востребованы» и нужно просто ускорить их внедрение.

Ранее депутат предложил объединить СНИЛС и ИНН с паспортом.