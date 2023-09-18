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В Московском зоопарке рассказали, как меняется детеныш панды Диндин

В Московском зоопарке сообщили, что детеныш панды Диндин начал чернеть

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Телеграм-канал Светлана Акулова

В Московском зоопарке недавно родившийся медвежонок панды постепенно приобретает характерные черты своего вида. Об этом сообщает генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

По словам управляющей, на груди и плечах у нового обитателя зоопарка начали замечать темный окрас. Ступни стали полностью черными.

«Малыш панда чернеет на глазах», — сообщает Акулова.

Этот детеныш родился у панды по имени Диндин. Медведица постоянно находится рядом с потомством и большую часть времени обнимает его.

Как сообщает KP.RU, пол медвежонка на данный момент неизвестен. За животными наблюдают специалисты из Москвы и Китая.

Детеныш пары Диндин и Жуи является первой пандой, родившейся в этом зоопарке.

Ранее в Англии неизвестные подкинули на порог благотворительной организации 26 котят.

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