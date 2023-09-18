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«Шрамы, открытые раны»: житель Пензы пожаловался на условия содержания животных в зоопарке

В Пензе пожаловались на плохие условия содержания зверей в контактном зоопарке

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Типичная Пенза/VK

В Пензе указали на нарушение условий содержания животных в местном контактном зоопарке. Впечатлениями о его посещении поделился пользователь в группе «Типичная Пенза» во «ВКонтакте».

По словам мужчины, контактный зоопарк «Джуманджи» не ухаживает должным образом за своими животными, а многих зверей, фотографии которых опубликованы в социальных сетях заведения, в вольерах на самом деле нет.

Кроме того, чек за оплату входного билета посетителям выдают в виде чека из кафе, причем ИНН организации в нем указан неверный. Однако особенно местного жителя возмутили условия содержания животных и состояние их здоровья.

«Мне показалось, что животным душно, они уставшие, посетители их бесконтрольно перекармливают. Еду будто бы бросают прямо на отдыхающих зверушек.
Я заметил у суриката опилки под кожей, шрамы, открытые раны, у некоторых других обитателей проблемы с лапками, глазами. Они беспокойно себя ведут, либо обездвижено лежат. Мне кажется, что такого быть не должно. Животные не спят, а лежат с полуоткрытыми глазами. Я не поддерживаю такое обращение с животными», — пишет автор сообщения.

Ранее москвич снял на камеру издевательства над котом и стал фигурантом уголовного дела.

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