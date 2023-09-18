Российским грибникам рассказали, как вести себя при встрече со змеей

При встрече со змеей в лесу или около жилого дома надо замереть и не двигаться. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Если вы заметили змею, то оставайтесь на месте, не делайте лишних движений, которые она может воспринять как угрозу», — уточнили в ведомстве.

Специалисты призвали грибников дать животному возможность скрыться. В ведомстве обратили внимание, что змеи никогда не нападают первыми. Рептилии обычно предпочитают ретироваться при звуке человеческих шагов, так как издали чувствуют вибрацию.

Спасатели порекомендовали надевать в лес высокие резиновые сапоги, которые животное не сможет прокусить. Ворошить листву в поисках грибов безопаснее длинной палкой.

В случае укуса змеи необходимо немедленно отправляться к доктору. Среди методов оказания первой помощи пострадавшему: ограничение в движении, чтобы яд медленнее распространялся по организму, и обильное питье.

По мнению врача-терапевта ИНВИТРО Ивана Ромасова, от змей защитит правильная одежда.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, какие змеи могут укусить в Москве и Подмосковье.