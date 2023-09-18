В Греции мужчина изнасиловал 19-летнюю туристку, накачав ее веселящим газом

В Греции задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании туристки из Британии. Об этом сообщает Iefimerida.

Все произошло во время отдыха пострадавшей на острове Закинф. 19-летняя жительница Британии познакомилась там с 37-летним мужчиной. Как рассказала девушка, 15 сентября новый знакомый предложил ей ампулы с веселящим газом, от которого у нее закружилась голова.

Мужчина воспользовался беспомощным состоянием туристки и изнасиловал ее в одном из местных отелей. Вскоре он был задержан и доставлен в полицейский участок в Лаганасе. По имеющимся данным, следствие уже предъявило мужчине обвинение в изнасиловании и нарушении закона о хранении оружия.

В комнате арестованного во время обыска были обнаружены 45 патронов и две ампулы веселящего газа, а также несколько воздушных шариков.

Ранее экс-полицейских, изнасиловавших подростка, обязали выплатить штраф.