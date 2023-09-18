В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях нового штамма коронавируса

Новый вариант коронавируса, который получил название «Пирола», обладает рядом дополнительных мутаций и является более заразным по сравнению с выявленным до этого «омикроном». Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает «Лента.ру».

«Он более заразный, чем его предшественники», — подчеркнули представители ведомства.

При этом в пресс-службе уточнили, что на территории РФ уже разработаны специальные тесты для выявления нового штамма коронавируса. Кроме того, россиянам доступны лекарственные препараты для эффективного лечения и вакцины. Как сказали представители Роспотребнадзора, разработанные под «омикрон» прививки подходят для снижения тяжелых форм заболевания при заражении «Пиролой».

Также в ведомстве рассказали, что в настоящее время специалисты не рассматривают новый вариант COVID-19 как «второе пришествие «омикрона». Причина тому — неспособность «Пиролы» полностью избегать иммунной защиты организма по аналогии с другими штаммами, о чем свидетельствуют результаты проведенных в Китае и Швеции лабораторных исследований.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, планируют ли власти вводить новые антиковидные ограничения на территории России.