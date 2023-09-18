Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях нового штамма коронавируса

Роспотребнадзор: новый штамм коронавируса «пирола» оказался заразнее «омикрона»

close
100%
Freepik.com

Новый вариант коронавируса, который получил название «Пирола», обладает рядом дополнительных мутаций и является более заразным по сравнению с выявленным до этого «омикроном». Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает «Лента.ру».

«Он более заразный, чем его предшественники», — подчеркнули представители ведомства.

При этом в пресс-службе уточнили, что на территории РФ уже разработаны специальные тесты для выявления нового штамма коронавируса. Кроме того, россиянам доступны лекарственные препараты для эффективного лечения и вакцины. Как сказали представители Роспотребнадзора, разработанные под «омикрон» прививки подходят для снижения тяжелых форм заболевания при заражении «Пиролой».

Также в ведомстве рассказали, что в настоящее время специалисты не рассматривают новый вариант COVID-19 как «второе пришествие «омикрона». Причина тому — неспособность «Пиролы» полностью избегать иммунной защиты организма по аналогии с другими штаммами, о чем свидетельствуют результаты проведенных в Китае и Швеции лабораторных исследований.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, планируют ли власти вводить новые антиковидные ограничения на территории России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях