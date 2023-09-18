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Раскрыта причина конфликта со стрельбой в Санкт-Петербурге

Конфликт в Парголове со стрельбой спровоцировала агрессивная группа мужчин

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Shutterstock

Очевидица рассказала о причине конфликта со стрельбой в петербургском Парголове, в результате которого пострадал живший неподалеку молодой человек. Он хотел защитить сотрудницу магазина, к которой приставала группа мужчин, рассказала свидетельница происшествия телеканалу «360».

После того, как молодой человек вступился за женщину, в него выстрелили, после чего нарушители скрылись с места преступления на машине. Полиция, по словам женщины, приехала через пять-семь минут.

«Молодой человек выбежал с аптечкой, очень много находящихся рядом людей помогали. Пострадавший потерял сознание. Потом очнулся, с ним пытались разговаривать люди, чтобы он окончательно не потерял сознание», — рассказала очевидица.

Ранее житель Санкт-Петербурга угрожал пистолетом женщине с детьми, которая гуляла около его дачи. Нарушителя оштрафовали на 40 тысяч рублей.

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