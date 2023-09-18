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Канадка по ошибке получила посылку с 1000 презервативами

UPI: женщина из Онтарио случайно получила посылку с 1000 презервативами

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Depositphotos

Жительница Онтарио получила посылку, в которой было 1000 презервативов, пишет издание UPI. Однако сама женщина уверяет, что не заказывала такой товар.

Как рассказала Джоэль Энглхарт, ей на почту пришло электронное письмо от Amazon, в котором говорилось о предстоящей доставке на ее адрес. В тексте было указанно, что курьер привезет коробку с 1000 презервативами.

«Мы решили с мужем, что это письмо от мошенников, потому что ничего такого не покупали», — рассказала канадка.

Однако посылку действительно вручили в руки Джоэль. Кроме того, с кредитной карты Энглхарт списали $495 за покупку контрацептивов. Теперь супруги пытаются разобраться в ситуации и понять, как это возможно.

«Мы действительно не можем понять, что произошло и почему мы получили эту посылку», — удивляются супруги.

Женщина добавила, что в Amazon сначала отказывались вернуть деньги из-за того, что презервативы были помечены как товар, не подлежащий возврату, но после разбирательств пошли ей навстречу.

Ранее мужчина купил в интернете телефон, но вместо гаджета получил посылку с боевой гранатой.

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