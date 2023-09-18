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В Башкирии посетители кафе устроили массовую драку

В городе Баймак посетители кафе «Зуфар» устроили массовую драку

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Shutterstock

В Башкортостане посетители баймакского кафе «Зуфар» устроили массовую драку, передает телеканал «360» со ссылкой на источник. По его данным, выяснять отношения начали две группы мужчин со словесной перепалки.

Все участники конфликта установлены, их доставили в отделение МВД РФ по Баймакскому району, уточнил источник. Инициаторы массовой драки понесут административную ответственность.

Накануне сообщалось, что массовую драку устроили жители Нижнекамска – в конфликте участвовали не менее десяти человек.

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