В Ростове-на-Дону трансгендер попытался поджечь военкомат, сообщает Telegram-канал Shot.

Силовики задержали парня, который собирался устроить пожар в здании военкомата на улице Ленина. В рюкзаке у него были бутылки с коктейлем Молотова и анальная пробка.

Также у молодого человека нашли заполненную анкету на вступление в украинское подразделение.

Ранее Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края сообщила, что во Владивостоке арестовали 17-летнего юношу после обучения поджогу военкомата.

Отмечается, что в отношении юноши возбуждено уголовное дело.

Согласно имеющейся информации, обучение юноша прошел в интернете, «руководствуясь своими радикальными, политическими взглядами, негативным отношением к специальной военной операции, проводимой ВС РФ на территории Украины, испытывая неприязнь и враждебность по отношению к действующей власти РФ». По данным следствия, молодой человек получил теоретические знания и навыки, необходимые для проведения акции, и намеревался применить их для поджога одного из краевых военкоматов.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.