В столице Израиля ввели ограничения на проход на Храмовую гору для арабских жителей

Силы безопасности Израиля приняли решение ограничить проход на Храмовую гору в Иерусалиме для арабских жителей. Об этом сообщил канал Al Mayadeen со ссылкой на израильские власти.

Известно, что в Израиле разрешили молиться в мечети Аль-Акса лишь арабам старше 50 лет.

Как уточняется, большая группа еврейских поселенцев прибыла на территорию мечети под усиленной охраной израильских силовиков, чтобы отметить второй день праздника Рош ха-Шана.

Полицейские не пропускали во внутренний двор мусульман, предполагая, что могут начаться столкновения.

Также в районе ворот Баб-эль-Амуд в Старом городе находятся военные и полицейские. Сотрудники силовых ведомств готовы предупредить возможную эскалацию со стороны недовольного мерами властей арабского населения.

В соответствии с мирным договором, подписанным между Израилем и Иорданией 26 октября 1994 года, мечеть Аль-Акса находится под эгидой Управления исламских фондов Восточного Иерусалима.

В январе в Восточном Иерусалиме произошли столкновения между силами Израиля и палестинцами.

Ранее стало известно, что Россия построит консульскую секцию в Иерусалиме.