В Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в Рыльске с украинского беспилотного летательного аппарата сбросили взрывное устройство.

«В Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Глава региона добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, были повреждены несколько фасадов и выбиты часть стекол в двух зданиях на улице Ленина.

Он уточнил, что на месте работают представители силовых структур.

3 сентября Старовойт заявлял, что в городе Курчатове произошло возгорание нежилого здания после атаки украинского беспилотника. 1 сентября он также заявлял об обстреле села Троицкое Кореневского района.

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