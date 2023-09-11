Правительство не поддержало законопроект о запрете штрафов за лайки

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект фракции «Новые люди» в Госдуме, который предлагал запретить привлекать к административной ответственности граждан за лайки в соцсетях, передает ТАСС.

«Правительство РФ законопроект в представленной редакции не поддерживает», — говорится в резюме по проекту.

Законопроект предлагал дополнить статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации Вооруженных сил РФ примечанием, что это не распространяется на выражение эмоций в виде «выставления отметок к публикациям» в соцсетях.

Документ был направлен на рассмотрение правительства в марте. В кабмине отметили, что пояснительная записка к законопроекту не содержит сведений, подтверждающих необходимость внесения изменений в существующие законы, а понятия «выражение эмоций» и «выставление отметок к публикациям» не определены российским законодательством.

В марте Госдума одобрила закон о наказании до 15 лет колонии за дискредитацию добровольцев на спецоперации.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».