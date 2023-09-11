Новый мэр Томска перепутал название города с Омском

Новый мэр Томска Дмитрий Махиня перепутал название города, который он возглавляет, с Омском. Об этом сообщает mk.ru.

Ошибка закралась в тезисы, которые мэр опубликовал в своем Telegram-канале.

«Обеспечивать в рамках текущих расходов бюджета города Омска по отрасли «Образование» текущий ремонт зданий и сооружений бюджетных учреждений дошкольного и общего образования», — говорилось в одном из слайдов, опубликованных градоначальником.

Позже название города поправили.

Махиня был избран мэром Томска 6 сентября. Ранее чиновник работал на должности замглавы Омска. После своего назначения на новый пост он заметил, что ему придется привыкать к названию города, в котором он работает, и пообещал не путать их.

Ранее сербский футболист рассказал, что его друзья перепутали Грозный с Дубаем.