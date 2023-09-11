Жена укравшего собственных детей в Краснодаре мужчины рассказала о побоях и шантаже

Мужчина, укравший своих детей в Краснодаре ради шантажа супруги, избивал ее. Об этом женщина рассказала «ЧП Краснодар».

По словам женщины, после 6 лет брака и рождения двоих общих детей супруг пристрастился к алкоголю и начал поднимать на нее руку. Мужчина практически ежедневно таскал супругу за волосы и однажды сломал палец, рассказала она.

Через некоторое время женщина вместе с детьми уехала из подмосковного семейного дома в Краснодар и подала на развод. Когда мужчина узнал, что супруга претендует на имущество, он приехал и забрал несовершеннолетних. По словам россиянки, до этого супруг утверждал, что дети ему не нужны.

«В настоящее время Антон требует, чтобы я отказалась от всего имущества, взамен он отдаст или откажется от детей. В полиции говорят, что кражей детей ситуацию назвать нельзя, так как он родной отец и имеет на детей равные со мной права», — пояснила женщина.

Ранее россиянин избил жену, решившую с ним развестись, и похитил их общего сына.