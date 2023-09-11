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В Первомайске аферисты выманили у пожилой женщины более 12 миллионов рублей

В Первомайске пенсионерка отдала «сотрудникам банка» более 12 миллионов рублей

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Depositphotos

В Первомайске пожилая женщина обратилась в полицию после того, как перевела аферистам крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Инцидент произошел 1 сентября, но об этом стало известно только сейчас. По словам пенсионерки, в этот день ей позвонил мошенник и представился сотрудником банка, после чего сообщил о подозрительных операциях на ее счете.

Таким образом, женщина сняла все деньги и перевела их на указанные злоумышленником реквизиты. Всего пенсионерка отдала 12 631 550 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент аферистов ищут.

Ранее в Астрахани пенсионер-инвестор в шестой раз попался на одну схему мошенников.

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