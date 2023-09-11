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В Челябинской области толпа подростков избила школьника и попала на видео

В Челябинской области шестеро школьников напали на подростка и избили его

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Телеграм-канал Агентство чрезвычайных новостей

В Челябинской области подростки устроили массовую драку. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел недалеко от школы №154. Очевидцы зафиксировали потасовку на камеру. На кадрах заметно, как компания школьников следует за подростком, который направляется по своим делам. Виновники окружили его и стали бить по лицу.

После этого школьник попытался уладить конфликт и сбежать, но его нагнали и продолжили избивать. В результате пострадавшего повалили на землю и вытряхнули все содержимое рюкзака.

По словам местных жителей, это не первый подобный случай. Компания часто устраивает подобные потасовки.

Ранее в Псковской области школьник ударил одноклассника кулаком и порвал ему селезенку.

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