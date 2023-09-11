В Хабаровске мужчину подозревают в угоне машины с двумя детьми-инвалидами

В Хабаровске отца двух девушек-инвалидов прокатили на капоте машины после того, как он попытался остановить угонщика. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел на Промышленной улице. Семья ехала в своем автомобиле, но остановилась около магазина, чтобы купить воды. Как только родители вышли из машины, за руль сел мужчина. Заметив это, мать запрыгнула в автомобиль, где находились два подростка-инвалида.

На видео очевидцев видно, как отец семьи запрыгнул на капот, чтобы остановить мужчину, но вместо этого водитель провез его на машине несколько сотен метров.

Местные жители помогли задержать мужчину. Они полагают, что предполагаемый злоумышленник был под действием наркотиков. Во время инцидента никто из членов семьи не пострадал.

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