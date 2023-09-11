Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Хабаровске мужчину подозревают в угоне машины с двумя детьми-инвалидами

Amur Mash: в Хабаровске мужчина попытался угнать машину с детьми-инвалидами

close
100%
Amur Mash' class="item-image" >
Телеграм-канал Amur Mash

В Хабаровске отца двух девушек-инвалидов прокатили на капоте машины после того, как он попытался остановить угонщика. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел на Промышленной улице. Семья ехала в своем автомобиле, но остановилась около магазина, чтобы купить воды. Как только родители вышли из машины, за руль сел мужчина. Заметив это, мать запрыгнула в автомобиль, где находились два подростка-инвалида.

На видео очевидцев видно, как отец семьи запрыгнул на капот, чтобы остановить мужчину, но вместо этого водитель провез его на машине несколько сотен метров.

Местные жители помогли задержать мужчину. Они полагают, что предполагаемый злоумышленник был под действием наркотиков. Во время инцидента никто из членов семьи не пострадал.

Ранее на Алтае юноша угнал мотоцикл у знакомого, но испугался наказания и утопил средство передвижения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях