Губернатор Сахалина Лимаренко прокомментировал сброс воды с «Фукусимы»

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал РИА Новости, что Япония не должна была сбрасывать очищенную воду с АЭС «Фукусима-1».

По словам Лимаренко, Япония проявила слабость, сбросив воду с атомной станции в океан, ведь, как высокотехнологичная страна, она не должна была этого допустить.

«Очень горько, что наши соседи — такая культурная высокотехнологичная нация — сбрасывают отходы в океан. Это просто позорище. Конечно, такого допускать нельзя было», — поделился сахалинский губернатор.

Он добавил, что возмущены также и Южная Корея, и КНР, ведь пока непонятно, какое влияние окажет радиация на экологию в будущем.

До этого компания – оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии Tokyo Electric Power (TEPCO) завершила сброс первой партии очищенной воды с атомной станции в океан. Объем первой партии составил порядка 7,8 тыс. тонн.

Ранее российское научно-исследовательское судно (НИС) вышло в рейс для проверки радиоактивности воды после сброса с АЭС «Фукусима».