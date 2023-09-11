Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге пятилетнему ребенку прищемило руку дверью и оторвало палец

Shot: в ТЦ Петербурга женщина прищемила пятилетнему мальчику пальцы дверью

close
100%
Haggardous50000/Shutterstock

В Петербурге пятилетнего ребенка доставили в больницу после того, как неизвестная женщина хлопнула дверью по его руке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в торговом центре на Пулковском шоссе. Вместе с одним из родителей ребенок заходил в туалет. Там также была неизвестная женщина, она быстро захлопнула дверь, в проем которой попала кисть ребенка.

В результате мальчику прищемило руку дверью. Медики оперативно приехали на место происшествия и оказали пациенту необходимую помощь. По словам специалистов, в больницу он поступил в состоянии средней степени тяжести. У ребенка диагностировали неполную травматическую ампутацию пальца левой руки.

На данный момент правоохранители проводят проверку.

Ранее в Сургуте водитель маршрутки сломал нос подростку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях