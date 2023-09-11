В Петербурге пятилетнему ребенку прищемило руку дверью и оторвало палец

В Петербурге пятилетнего ребенка доставили в больницу после того, как неизвестная женщина хлопнула дверью по его руке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в торговом центре на Пулковском шоссе. Вместе с одним из родителей ребенок заходил в туалет. Там также была неизвестная женщина, она быстро захлопнула дверь, в проем которой попала кисть ребенка.

В результате мальчику прищемило руку дверью. Медики оперативно приехали на место происшествия и оказали пациенту необходимую помощь. По словам специалистов, в больницу он поступил в состоянии средней степени тяжести. У ребенка диагностировали неполную травматическую ампутацию пальца левой руки.

На данный момент правоохранители проводят проверку.

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