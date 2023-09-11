В СФ хотят ускорить получение разрешений на использование неба дронами

В Совете Федерации рассматривают вопрос уменьшения сроков получения пользователями беспилотников разрешения на использование воздушного пространства. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов, передает РИА Новости.

По его словам, соответствующая работа проведена и ведется в этом направлении.

Долгов назвал вопрос сокращения сроков получения пользователями дронов разрешение на использования воздушного пространства одним из приоритетных в Совфеде, ведется совместная работа с Росавиацией и Минтрансом.

Долгов также отметил, что для развития технологического суверенитета в сфере производства беспилотных летательных аппаратов требуется разработать код ОКПД-2 (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности - ред.), который будет учитывать вес и другие особенности БПЛА, чтобы производители дронов смогли получать льготы, а также для защиты российский производителей.

В начале августа агентство ТАСС сообщало, что в ближайшие годы для развития беспилотной авиации в России будут созданы региональные ситуационные центры, которые будут отвечать за мониторинг и учет полетов дронов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.