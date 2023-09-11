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Помощник Путина рассказал об отсутствии негативных последствий сброса воды с АЭС в Японии

Советник Путина Иванов: роста уровня трития после сброса воды с АЭС в Японии нет

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KYODO/Reuters

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об отсутствии признаков роста уровня радиоактивного трития в российских водах после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в Японии. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким заявлением чиновник выступил на полях Восточного экономического форума.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что пробы воды во Владивостоке после сброса с Фукусимы в норме.

Для охлаждения ядерного реактора АЭС «Фукусима-1» после аварии в марте 2011 года было использовано значительное количество воды. Жидкость хранится в одной тысяче резервуаров, установленных на АЭС.

Загрязненная радиоактивными изотопами вода проходит через «умную» систему обработки, которая, по утверждениям Японии, удаляет большинство радионуклидов, за исключением трития.

Емкость резервуаров планируется периодически опустошать. Ожидается, что эта практика будет применяться еще 30 лет. Первый сброс воды с АЭС в океан провели 24 августа 2023 года.

Ранее российское НИС вышло в рейс для проверки радиоактивность воды после сброса с АЭС «Фукусима».

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