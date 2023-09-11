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В Сочи туристка сорвалась со скалы, делая селфи

В Сочи женщина упала со скалы во время селфи

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Shutterstock

Telegram-канал «ЧП Сочи» со ссылкой на МЧС сообщает о несчастном случае с туристкой в каньоне «Белые скалы». По словам очевидцев, девушка стояла на краю скалы и делала селфи, в какой-то момент она не удержалась и сорвалась вниз.

На место происшествия выдвинулся поисково-спасательный отряд №1 МКУ «Служба спасения г. Сочи». Белые скалы расположены в Хостинском районе. К скалам отсутствует подъезд, можно добраться только пешком. В итоге спасатели транспортировали девушку на мягких носилках по скалистой местности и лесным массивам.

Пострадавшая находилась в сознании. На текущий момент ее уже передали бригаде скорой медицинской помощи.

МКУ «Служба спасения г. Сочи» рекомендует быть осторожным в прогулках по скалам.

В августе сообщалось, что пьяные туристы выжили после падения с пятиметровой скалы. 34-летний мужчина и 26-летняя женщина выпили слишком много алкоголя и решили подняться на вершину скалы в деревне Пила в Хорватии, они прижались друг другу, не смогли удержать равновесие и сорвались вниз с высоты около пяти метров.

В Анапе женщина сорвалась с 30-метровой скалы и не пострадала.

Ранее турист, делавший селфи на скале, сорвался в 20-метровое ущелье и выжил.

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