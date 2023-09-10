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Кишечную палочку нашли у более 170 отравившихся петербуржцев

В Петербурге число отравившихся едой Greenbox из «Самоката» превысило 170

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Ростислав Нетисов/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге 171 человек отравились пищевой продукцией Greenbox из сервиса доставки на дом «Самокат». Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в Telegram-канале.

«Зарегистрирован 171 случай ОКИ (острая кишечная инфекция), в том числе у двух детей», — отмечается в публикации.

По результатам лабораторных опытов, у восьми инфицированных обнаружили сальмонеллез, у большинства найдена кишечная палочка.

Согласно данным Роспотребнадзора, на стационарном лечении в настоящее время находятся 99 человек, включая двух детей. Также продолжается проведение обследования персонала.

«В отношении АО «Грин Бокс» составлен протокол о временном запрете деятельности», — указали в пресс-службе.

Ранее в Петербурге едой Greenbox из сервиса доставки на дом «Самокат» отравились 69 человек.

Ранее биоинженеры заставили кишечную палочку генерировать электричество из стоков.

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