Автомобилисты спасли корову, которую едва не задрал медведь

В Мелеузовском районе Башкирии медведь напал на корову, трапезу хищнику испортили автомобилисты. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «Уфа № 1».

Возле деревни Нугуш Мелеузовского района медведь едва не задрал корову. Момент нападения хищника очевидцы смогли заснять на камеру. На кадрах видно, как косолапый уже намеревался пообедать коровой, когда его спугнули очевидцы.

Автомобилисты начали кричать и сигналить. Когда медведь скрылся в чаще, один из мужчин с криками вышел из машины и бросил в сторону убегавшего зверя бревно. Корова поднялась с земли, животному сильно досталось от острых когтей медведя, выживет ли буренка — неизвестно.

Ранее на Ямале белый медведь атаковал стоянку оленеводов.