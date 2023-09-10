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Трехметровый шкаф упал на маленького ребенка в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге пятилетнего мальчика придавило упавшим шкафом

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Из квартиры в Московском районе Петербурга госпитализирован пятилетний мальчик, на которого рухнул шкаф. Об этом сообщает «78.ru».

Вечером 9 сентября в одну из городских больниц из квартиры на Пулковском шоссе был доставлен пятилетний ребенок, медики диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Как рассказали родители пострадавшего, на сына упал трехметровый шкаф, мальчик доставлен в отделение нейрохирургии, за его состоянием наблюдают врачи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее четырехлетний ребенок пострадал при ремонте дачного дома в Ленобласти.

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