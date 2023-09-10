В Свердловской области полицейский угрожал подростку насилием

В Нижнем Тагиле сотрудник полиции угрожал избить подростка из-за конфликта с девушкой. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле, с заявлением в правоохранительные органы обратился местный житель, мужчина сообщил, что сотрудник полиции угрожал избить его сына. Конфликт произошел из-за того, что 14-летний мальчик поссорился с девочкой. Школьница пожаловалась родственнику из полиции, тот решил наказать обидчика, связался с ним в соцсетях и назначил встречу.

«Он подошел с каким-то 20-летним парнем. Сзади них стояли две машины, в одной были еще два человека. Мой друг проходил мимо, стал защищать меня, спрашивать, что происходит. Полицейский вел себя агрессивно», — рассказал подросток.

В городском отделе полиции прокомментировали ситуацию, там сообщили, что ведется внутренняя проверка инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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