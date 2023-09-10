Землетрясение нанесло значительный ущерб музеям и мечетям Марокко

Землетрясение на юге Марокко нанесло существенный ущерб известным музеям и их коллекциям. Об этом сообщил президент Национального фонда музеев (НФМ) Марокко Мехди Котби, передает ТАСС.

По его словам, серьезно пострадал построенный во второй половине XIX века дворец Дар-Си-Саид, где в настоящее время находится национальный музей ковроткачества и представлена коллекция керамики.

«Пострадала большая часть коллекции керамики музея», — отметил Котби, уточнив, что многие экспонаты разбились в момент подземных толчков.

В Дар-Си-Саиде возникли трещины. Котби пояснил, что музеи Марракеша создавались в старых зданиях с использованием «технологий ушедшей эпохи». Работы по диагностике состояния сооружений и оценке ущерба уже начались. НФМ собирается отремонтировать поврежденные музеи и открыть их для экскурсантов через месяц.

10 сентября стало известно, что Всемирный банк предложил Марокко помощь.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в стране в ночь с пятницы на субботу. Горный район, где сильнее всего ощущались подземные толчки, находится примерно в 70 километрах к юго-западу от Марракеша.

Ранее в Марокко объявили траур из-за землетрясения.