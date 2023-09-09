Глава Мосгоризбиркома назвала число проголосовавших за мэра москвичей

Более 2,5 млн человек приняли участие в выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований за 2 дня. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, которую цитирует общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Она также подчеркнула, что в столице фиксируется высокий интерес к выборам, а само голосование проходит в штатном режиме.

«Второй день голосования на избирательных участках подошел к концу. После закрытия участков москвичи могут отдать свои голоса онлайн. Всего на данный момент в выборах приняли участие более 2,5 млн избирателей. Уверена, что и завтра интерес к столь важному для города голосованию сохранится», — отметила Ольга Кириллова.

По ее словам, в Мосгоризбирком жалоб на серьезные нарушения не поступало. Весь процесс выборов она охарактеризовала как позитивный, проходящий без особых трудностей.

В свою очередь, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев рассказал, что общественники продолжают без перерыва наблюдать за ходом выборов.

«Мы получаем информацию от наблюдателей, находящихся на участках и в видеоцентре, и анализируем абсолютно все поступающие обращения. Если возникают какие-то сложные ситуации или вопросы, разбираем их в штабе, а при необходимости представители штаба выезжают на участки. Сообщения, которые мы получили за эти дни, в основном касаются каких-то технических и организационных вопросов и носят незначительный характер. Официальных жалоб, тем более, серьезных, в штаб не поступало», — подчеркнул Ковалев.

Говоря о технической составляющей голосования, он отменил, что на участках также находятся хелперы — специалисты, готовые помочь избирателям в случае возникновения каких-либо сложностей при голосовании с помощью электронных терминалов.

«И, конечно же, в любой сложной ситуации можно обратиться к нашим наблюдателям. Они всегда готовы помочь. Кстати, наблюдатели не только находятся на участках, но и в видеоцентре», — отметил Вадим Ковалев, уточнив, что в корпус наблюдателей входит более 11 тыс. человек.

В общественном штабе напомнили, что впереди у москвичей еще сутки, чтобы сделать свой выбор. Утром, с 8:00 можно будет посетить один из 2058 участков, а сделать свой выбор онлайн на elec.mos.ru можно, не дожидаясь их открытия.