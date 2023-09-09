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В Москве сообщили об отсутствии нарушений на выборах в Москве

Штаб по наблюдению за выборами сообщил об отсутствии нарушений в Москве

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Анастасия Макарычева/РИА Новости

Второй из трех дней голосования в Москве прошел без нарушений. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице страны Вадим Ковалев, передает ТАСС.

«Штаб работает. Нет нарушений, которые повлияли бы на избирательный процесс, на выборы в столице», — сказал он.

9 сентября руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко заявлял, что жители столицы, которые проголосуют сегодня через электронный терминал или ДЭГ до 20 вечера, попадут в розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» 10 сентября.

В этот же день председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова говорила, что члены ОП получили рассылку с угрозами за работу на выборах.

До этого президент международного форума БРИКС Пурним Ананд сообщал, что выборы в новых регионах России проходят прозрачно и без принуждения.

Ранее эксперты рассказали о преимуществах дистанционного электронного голосования.

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