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Москвичам рассказали о возможности поучаствовать в розыгрыше призов по случаю выборов

Проголосовавшие онлайн до 20:00 попадут в завтрашний розыгрыш «Миллиона призов»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Жители столицы, которые проголосуют сегодня через электронный терминал или ДЭГ до 20 вечера, попадут в розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» 10 сентября. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

«Сегодня был проведен первый розыгрыш. Напоминаю, что в розыгрыше у нас планируется 2 млн 300 тыс. победителей. В первом розыгрыше победителей было чуть более миллиона. Уже с 10 утра мы видели, что пользователи пытались активизировать или проверить выиграли они или не выиграли. На текущий момент уже более 300 тыс. победителей акции зашли к нам на сайт, активировали свой код победителя и осуществляют заказы», — рассказал Александр Пищелко.

Он также отметил, что «программа прекрасная, все идет по плану» и уточнил, что с ней сотрудничает более 200 партнеров.

По его словам, победители уже начинают приобретать различные товары и услуги.

«По правилам программы планируется 2 розыгрыша. Для тех, кто успеет сегодня проголосовать, придет на участок и воспользуется электронным терминалом до 20 вечера, те попадут в розыгрыш и испытают удачу завтра», — сказал Пищелко.

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