Число отравившихся едой из доставки в Петербурге выросло, обнаружена сальмонелла

В Петербурге едой Greenbox из сервиса доставки на дом «Самокат» отравились 69 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным надзорной службы, острую кишечную инфекцию в результате употребления пищи из доставки получили 69 человек. Из них 44 находятся на стационарном лечении, в том числе один ребенок. У одного из пострадавших по результатам анализов обнаружили бактерии сальмонеллы.

Специалисты проводят отбор сырья и готовой продукции на производстве Greenbox для проведения лабораторных исследований. Также осуществляется обследование персонала.

Предположительно опасная для здоровья продукция снята с реализации. Компании Greenbox временно запретили деятельность.

Ранее в Курске задержали причастных к массовому отравлению шаурмой.