Илон Маск рассказал, как помешал Украине совершить атаку на Крым

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что помешал Украине совершить атаку в Крыму. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, условия предоставления услуг спутниковой системы Starlink запрещают использовать ее в военных целях.

«Мы являемся гражданской системой, поэтому они (Украина. — прим. ред.) снова просили то, что было прямо запрещено», — отметил предприниматель, комментируя сообщения о том, что он сорвал атаку ВСУ на Черноморский флот в Крыму.

Маск подчеркнул, что видит разницу между отказом действовать по запросам Украины и намеренным внесением изменений в Starlink для того, чтобы помешать действиям Киева. Кроме того, добавил бизнесмен, ни он, ни кто-либо еще не обещал, что система будет работать в Крыму.

Как сообщил канал CNN, сославшись на на отрывки из биографии Маска, в прошлом году тот велел ограничить работу спутникового интернета Starlink у побережья Крыма, сорвав таким образом украинскую атаку на ВМФ России.

По данным CNN, бизнесмен опасался возможной реакции Москвы на «мини Перл-Харбор».

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».