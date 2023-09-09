Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Илон Маск рассказал, как помешал Украине совершить атаку на Крым

Маск: Starlink запрещено использовать в военных целях, в том числе в Крыму

close
100%
Patrick Pleul/Pool via Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что помешал Украине совершить атаку в Крыму. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, условия предоставления услуг спутниковой системы Starlink запрещают использовать ее в военных целях.

«Мы являемся гражданской системой, поэтому они (Украина. — прим. ред.) снова просили то, что было прямо запрещено», — отметил предприниматель, комментируя сообщения о том, что он сорвал атаку ВСУ на Черноморский флот в Крыму.

Маск подчеркнул, что видит разницу между отказом действовать по запросам Украины и намеренным внесением изменений в Starlink для того, чтобы помешать действиям Киева. Кроме того, добавил бизнесмен, ни он, ни кто-либо еще не обещал, что система будет работать в Крыму.

Как сообщил канал CNN, сославшись на на отрывки из биографии Маска, в прошлом году тот велел ограничить работу спутникового интернета Starlink у побережья Крыма, сорвав таким образом украинскую атаку на ВМФ России.

По данным CNN, бизнесмен опасался возможной реакции Москвы на «мини Перл-Харбор».

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях