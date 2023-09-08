На ЗАЭС временно снизят численность сотрудников из-за атак ВСУ

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что руководство Запорожской АЭС отпустило с работы ряд сотрудников из-за возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

«(Происходит. — «Газета.Ru») сокращение численности персонала до уровня, который позволит поддерживать безопасное функционирование ЗАЭС и соблюдение всех норм ядерной безопасности, из-за опасения очередных террористических актов со стороны Украины. Буквально на два дня», — сказал Карчаа.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска не бьют по Запорожской АЭС из артиллерии, однако беспилотники на станции фиксируются. По словам врио главы региона, ствольная и реактивная артиллерия по ЗАЭС в последнее время не била. Удары в основном наносятся по окраинам, средствам доставки электроэнергии, высоковольтным линиям и подстанциям, уточнил он. Балицкий отметил, что атомной станции сейчас «ничего не угрожает».

19 августа советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что украинские войска не меньше 10 раз в сутки пытаются атаковать Запорожскую АЭС при помощи беспилотников.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.