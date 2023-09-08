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Концентрация трития не превышает норму после сброса воды с Фукусимы

МАГАТЭ: концентрация трития не превышает норму после сброса воды с Фукусимы

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Global Look Press

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) измерило уровень трития после того, как АЭС «Фукусима-1» сбросила очищенную воду. Об этом сообщает ТАСС.

«Проведенный МАГАТЭ независимый анализ воды у берега океана подтверждает данные оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO) и министерства окружающей среды Японии», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что эксперты МАГАТЭ собрали образцы воды в нескольких местах в радиусе трех километров от предполагаемой точки сброса очищенной воды.

Ранее сообщалось, что около 150 жителей ряда японских префектур подали иск против государства и компании Tokyo Electric Power (TEPCO) из-за сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1», на которой в марте 2011 года произошла авария.

Для охлаждения ядерного ректора АЭС «Фукусима-1», на которой произошла катастрофа в марте 2011 года, было использовано значительное количество воды, которая после этого оказалась загрязнена радиоактивными изотопами. Она хранится в 1000 резервуарах, установленных на АЭС. Там она проходит через «умную» систему обработки жидкости, которая удаляет большинство радионуклидов, за исключением трития. Поскольку емкость резервуаров приближается к пределу, их планируется периодически опустошать. Ожидается, что эта практика будет применяться еще 30 лет.

Сброс воды с АЭС в океан начался 24 августа 2023 года.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.

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