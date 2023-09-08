Военнослужащим в Токмаке передали технику

«Единая Россия», МГЕР и фонд «Наша Правда» передали дроны военнослужащим 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Токмаке, отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Он подчеркнул, что помощь подразделению оказывается регулярно,

«Парни держат ответственные направления – Работино и прилегающие территории. Это оборудование совершенно точно пригодится, чтобы выполнять боевые задачи», — отметил Сидякин.

В свою очередь, руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин рассказал, что дроны и технические средства борьбы волонтеры доставляют военнослужащим на всех направлениях в каждую поездку.

«Сейчас они особенно востребованы, чтобы отражать попытки противника перейти в наступление», — сказал он.

Напомним, с апреля по август «Единая Россия» вместе с фондом «Наша Правда» передала на фронт технику и оборудование более чем на миллиард рублей. Это коптеры различных видов, приборы ночного видения, прицелы, транспортные средства, дополнительная экипировка и спецоборудование. Их получили подразделения 1-го армейского корпуса, 58-й армии, 4-й армии ВВС и ПВО, воинские части ВДВ и другие подразделения.

На Донбассе и в новых регионах сейчас работает 20 пунктов выдачи гуманитарной помощи, организованных «Единой Россией».