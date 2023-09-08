Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военнослужащим в Токмаке передали технику

Десантникам на Работинском направлении отправили дроны

close
100%
Shutterstock

«Единая Россия», МГЕР и фонд «Наша Правда» передали дроны военнослужащим 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Токмаке, отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Он подчеркнул, что помощь подразделению оказывается регулярно,

«Парни держат ответственные направления – Работино и прилегающие территории. Это оборудование совершенно точно пригодится, чтобы выполнять боевые задачи», — отметил Сидякин.

В свою очередь, руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин рассказал, что дроны и технические средства борьбы волонтеры доставляют военнослужащим на всех направлениях в каждую поездку.

«Сейчас они особенно востребованы, чтобы отражать попытки противника перейти в наступление», — сказал он.

Напомним, с апреля по август «Единая Россия» вместе с фондом «Наша Правда» передала на фронт технику и оборудование более чем на миллиард рублей. Это коптеры различных видов, приборы ночного видения, прицелы, транспортные средства, дополнительная экипировка и спецоборудование. Их получили подразделения 1-го армейского корпуса, 58-й армии, 4-й армии ВВС и ПВО, воинские части ВДВ и другие подразделения.

На Донбассе и в новых регионах сейчас работает 20 пунктов выдачи гуманитарной помощи, организованных «Единой Россией».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях