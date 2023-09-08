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На коммунальной технике столицы появились поздравительные наклейки ко Дню города

Московские коммунальщики украсили свою технику ко Дню города

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Моs.ru

Ко Дню города организации и предприятия комплекса городского хозяйства Москвы украсили коммунальную технику поздравительными наклейками. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Коммунальную технику столицы украсили ко Дню города. Поздравительные наклейки появились на уборочных и поливомоечных машинах, катках для укладки асфальта, подъемниках для промывки мостов и памятников, автомобилях аварийных служб», — говорится в Telegram-канале градоначальника.

Отмечается, что тикеры выполнены в виде монохромных надписей и разноцветных изображений, в центре которых слова «Москва-876» и «День города».

Поздравительные стикеры также наклеили на передвижную химико-бактериологическую лабораторию Мосводоканала, которая используется для проведения выездных анализов воды, и на вакуумный илосос «Автомобильных дорог».

Кроме того, Мосгаз дополнительно разместил на машинах QR-коды, которые знакомят москвичей с работой газовиков и правилами газовой безопасности в быту.

Уточняется, что QR-коды ведут на специально созданные странички на официальном сайте Мосгаза с описанием того, чем занимается бригада. Также при наведении камеры телефона на QR-коды москвичи смогут узнать, как отличить специалиста от мошенника или что делать, если в квартире или подъезде пахнет газом.

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