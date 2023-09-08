Более половины австрийцев считают, что санкции против РФ вредят Евросоюзу

Более половины (54%) граждан Австрии считают, что санкции против России бьют по Европейскому союзу. Об этом говорят данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу портала Exxpress.

Отмечается, что 12% полагают, что рестрикции идут на пользу самому ЕС, 21% считает, что санкции никак не влияют на Евросоюз.

По данным портала, в апреле 2023 года доля противников санкций была меньше — 41%.

Опрос проводился 4–7 сентября, в нем приняли участие 1000 человек.

До этого министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что в политике необходимо сохранять прагматизм и чувство меры, так как Россия продолжает оставаться крупнейшим географическим соседом Европы и никуда не исчезнет с карты мира. Нельзя совершать ошибку, «отменяя» РФ и КНР, сказал Шалленберг в интервью австрийской газете.

Ранее в Австрии предложили ориентироваться на мнение населения по антироссийским санкциям.