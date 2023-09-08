В Москве конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой из пистолета

В центре Москвы во время конфликта мужчина выстрелил в россиянина. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел недалеко от барбершопа на Никольской улице. В потасовке принимали участие два человека. Один из них во время ссоры достал травматический пистолет и выстрелил.

В результате пуля попала в витрину ювелирного магазина. Во время произошедшего никто не пострадал. О разрушениях не сообщается.

На данный момент полиция разыскивает злоумышленника и устанавливает обстоятельства произошедшего, в том числе и причину конфликта.

Ранее в Махачкале около 50 школьников устроили драку со стрельбой.