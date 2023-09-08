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В Турции задержали пять человек, готовивших теракт

Hürriyet: в турецком Диярбакыре задержали пятерых террористов, готовивших теракт

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Depositphotos

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что в турецком городе Диярбакыр на юго-востоке страны задержали пятерых террористов, готовивших теракт. Об этом сообщает местное издание Hürriyet.

В ходе обысков в домах мужчин, работавших курьерами для прикрытия, были обнаружены взрывчатка, оружие и различные компоненты взрывного устройства. Ерликая поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за успешную операцию.

«Мы никогда не будем терпеть террористов, в которых нет человечности. Наша борьба продолжится, пока террор в Турции не будет побежден», — отметил министр.

В марте сообщалось, что обвиняемой в организации теракта в Стамбуле грозит более 3 тыс. лет тюрьмы.

13 ноября на пешеходной улице Истикляль в одном из центральных районов Стамбула произошел взрыв. Минюст Турции заявил, что это был террористический акт.

Ранее полиция Турции задержала еще восемь человек по подозрению в причастности к теракту, который был произведен на улице Истикляль в Стамбуле.

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